«Зенит» — «Спартак»: ставка Эдуарда Мора на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55.

«Дерби двух столиц – «Зенит» — «Спартак». В последнее время именно это противостояние самое яркое и эмоциональное. «Зенит» сделает всё, чтобы уничтожить «Спартак».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Зенита» все в строю, команда полностью готова и находится на ходу. Что касается «Спартака», то он играет нестабильно, Абаскаль экспериментирует со схемами. Пока команда не показывает свой лучший футбол.

У «Спартака» не сыграет Литвинов – это, на мой взгляд, огромная потеря. Когда он не играет в опорной зоне, у москвичей с выходом из обороны большие проблемы. Думаю, что из-за этого «Спартак» в этом матче будет играть длинными передачами, потому что через пас вряд ли выйти удастся. «Зенит» будет высоко прессинговать и не давать «Спартаку» разыгрывать мячи.

«Зенит» постарается устроить спектакль для своих болельщиков. Голов в матче будет много. Я ожидаю очень интересную, боевую и результативную игру», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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