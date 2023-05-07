«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.85.
«Ещё после зимней паузы казалось, что у красно-белых есть небольшие шансы на борьбу за первое место. Но на деле всё сложилось совершенно иначе.
Питерцы снова в доминирующей манере проводят сезон. Да, не без ошибок играют подопечные Семака. Тому подтверждение — недавняя встреча «Зенита» с «Ростовом» — 0:0. Впрочем, во всех остальных матчах клуб уверенно побеждал недавно.
«Спартаку» ещё есть за что бороться. Ведь команда идёт третьей в лиге и имеет отставание от «Ростова» всего в одно очко. Так что у подопечных Абаскаля есть ещё возможность получить серебряные медали РПЛ.
Но в последних турах красно-белые выглядели не лучшим образом. Слишком часто команда теряла очки — 3:3 с «Динамо», 1:1 с «Ростовом». Не уверен, что в своей нынешней форме «Спартак» сможет навязать борьбу лидеру чемпионата.
В общем, для меня тут фаворит очевиден. Да, «Зениту» особой разницы нет — стать чемпионом сейчас или в следующем туре. Но просто по уровню питерцы тоже сильнее своего соперника. Не думаю, что «Спартак» тут сможет набрать очки. Моя ставка — азиатская фора (-1) на «Зенит», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 16.55.
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