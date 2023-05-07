«Зенит» — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.97.

«Встречаются две сильнейшие и зрелищные команды чемпионата с высококвалифицированными футболистами. Последний раз в рамках РПЛ «Зенит» побеждал «Спартак» на его поле аж в 2012 году. У «Спартака» большие проблемы в обороне, но забивает команда регулярно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» великолепен – больше всех забил и меньше всех пропустил. Бешеная мотивация и поддержка трибун приведут питерцев к победе. Мои ставки — победа «Зенита» и тотал больше 2.5, а также обе забьют», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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