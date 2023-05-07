«Зенит» — «Спартак»: прогноз Павла Погребняка на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.97.
«Встречаются две сильнейшие и зрелищные команды чемпионата с высококвалифицированными футболистами. Последний раз в рамках РПЛ «Зенит» побеждал «Спартак» на его поле аж в 2012 году. У «Спартака» большие проблемы в обороне, но забивает команда регулярно.
«Зенит» великолепен – больше всех забил и меньше всех пропустил. Бешеная мотивация и поддержка трибун приведут питерцев к победе. Мои ставки — победа «Зенита» и тотал больше 2.5, а также обе забьют», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 16.55.
Гути: даже с Месси нынешняя «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов.
Лэмпард — о результатах «Челси»: мне не больно.
Черчесов эмоционально высказался о чемпионстве «Ференцвароша».
- 7 мая 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00