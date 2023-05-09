«Реал» — «Манчестер Сити»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Лиги чемпионов!
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9 мая пройдёт матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Пеп Гвардиола как никогда близок к своей победе в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». Но на пути мадридский «Реал», действующий победитель турнира. Карло Анчелотти наверняка придумал что-то неожиданное для своих оппонентов. Кто победит в первой игре полуфинала?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».
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