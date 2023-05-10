«Милан» — «Интер»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов

В прошлом футболист, а ныне комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.90.

«Давно не было такого дерби в Лиге чемпионов. Команды идут рядом в Серии А, буквально пара очков их разделяет, но все мысли сейчас об этом полуфинале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды давно не проигрывают, «Интер» вообще в сумасшедшей форме – обыгрывает всех, пропустив за пять последних матчей всего один мяч.

В последнем матче играл Лукаку, забил гол, так что и в этом матче мы можем ожидать его появление. «Интер» очень хорошо играет в защите, очень надёжно.

«Милан» также не проигрывает, но больше играет вничью. «Милан» тоже может сыграть надёжно в защите – вспомним матчи с «Наполи». Неизвестно, сыграет ли Рафаэл Леау. Если нет, то это будет большая потеря.

В этом матче для меня «Интер» — фаворит, не думаю, что матч будет очень голевым. Можно поставить на победу «Интера» и тотал меньше 3.5», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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