Латвия — Канада: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Латвия – Канада.

Ставка: победа Канады и ТМ 6.5 за 2.08.

«С того момента, как латвийский хоккей, гордо плюнув в сторону Кремля, вышел из КХЛ и МХЛ, дела у него идут всё хуже и хуже. Пока ещё спасают старые запасы, но они постепенно заканчиваются, и уже недалёк тот день, когда различные сборные Латвии повылетают из элитных дивизионов. Ждать осталось недолго.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но пока латышские сердца греет единственная (к тому же сухая) победа их сборной над канадцами, добытая на групповом этапе ЧМ-2021. Поэтому, будучи хозяевами половины нынешнего чемпионата мира, со стратегической точки зрения Латвия поступила абсолютно правильно, сведя свою сборную с «кленовыми» в первом же матче. Давно уже ни для кого не секрет, что родоначальники на любой турнир, особенно на тот, для участия в котором надо пересекать Атлантику, пребывают в состоянии, близком к никакому, и сыгрываются уже по ходу чемпионата. И если на этом канадцев ловить, то ловить надо в самом начале, потому что дальше уже родоначальники поймают тебя, и всем сразу станет не смешно.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 12 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Латвия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Автор этих строк, конечно же, не представляет, какую степень хоккейного ужаса будет представлять собой сборная Канады в начале нынешнего чемпионата мира, но какую-то точно будет. Другое дело, я не верю во второе падение снаряда в ту же воронку, то есть в две подряд победы сборной Латвии над кленовыми в рамках чемпионатов мира – слишком жирно это будет для нынешних латышей. Поэтому не сомневаюсь, что сборная Латвии на глазах собственной публики свернётся в нитку и выпрыгнет из трусов, но предположу, что на этот раз ей сие не поможет. Получим мы достаточно скучный матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам которого канадцы немного отомстят за 2021 год», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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