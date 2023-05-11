Латвия — Канада. Без России канадцы заскучают

Весь мир привык наблюдать за конкуренцией «кленовых листьев» и российских хоккеистов, но в этот раз уровень ЧМ-2023 будет ниже.

12 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия — Канада. Начало встречи — в 20:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу канадцев в основное время можно с коэффициентом 1.20, а успех латвийцев доступен в букмекерских конторах за 9.80.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2023.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Латвия — Канада 12 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЧМ-2023 по хоккею Латвия — Канада будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 11.5. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 8.50.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Латвия — Канада (12.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 12 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Латвия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

12 мая на международной арене стартует чемпионат мира по хоккею. Отдельное внимание стоит уделить игре между сборными Латвии и Канады. Матч пройдёт на льду «Арены-Рига» в столице Латвии, первое вбрасывание состоится в 20:20 мск.

Группа В в этом году представлена следующими сборными: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения. Явным фаворитом является канадская команда. Причём не только в своей группе, но и во всём турнире.

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Харийс Витолиньш совсем недавно объявил состав, и капитаном сборной будет Каспарс Даугавиньш, для которого это уже 11-й чемпионат мира в карьере. При этом в составе не найдётся никаких известных хоккеистов, выступающих в НХЛ.

Основной костяк представлен спортсменами из европейских лиг. В 2021 году Латвией руководил знаменитый в России тренер – Боб Хартли. Благодаря его знаниям сборной удалось стартовать на чемпионате мира с победы в игре с канадцами – 2:0. Однако латвийцы всё-таки не вышли из группы.

Новым главным тренером стал Харийс Витолиньш. При нём команда неудачно сыграла на ОИ-2022, уступив все четыре встречи на турнире, а на ЧМ-2022 вновь не смогла выйти из группы. На этот раз Латвия выглядит свежее, а в её составе собрано много представителей зарубежных европейских клубов.

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Канада на этот чемпионат привезла большое количество молодого подрастающего поколения. В заявку попал второй номер будущего драфта НХЛ 18-летний Адам Фантилли. Он стал лучшим бомбардиром (66 очков) и снайпером (30 голов) в чемпионате NCAA, проведя 36 матчей.

Также особо выделяется в команде 21-летний форвард «Баффало» Джек Куинн. Игрок провёл свой первый полноценный сезон в НХЛ и набрал 37 очков за 75 игр. На воротах, вероятнее всего, будет стоять Девон Леви. Он провёл семь игр в регулярке и выиграл пять из них при 90,5% отражённых бросков.

Никто не сомневается в силе и мощи Канады. Разве с этим можно поспорить? В составе команды собралось немало классных хоккеистов, пусть и не звёздных, но очень конкурентоспособных. «Кленовые листья» выиграли в трёх из шести последних чемпионатов мира. Кроме того, они победили в контрольной встрече перед ЧМ-2023. Обыграть со счётом 6:3 удалось Венгрию.

Поэтому мы рекомендуем ставку на победу сборной Канады и тотал больше 5.5 шайбы за 2.13. Атакующий потенциал у гостей отменный, проблем с результативностью быть не должно. Латвийцы ниже классом и вряд ли смогут что-то противопоставить. Канадцы точно захотят перечеркнуть неудачный ЧМ-2022.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2023 Латвия — Канада 12 мая 2023 года

Латвия два года назад сотворила сенсацию, обыграв Канаду в матче группового этапа ЧМ-2021. «Кленовые листья» выставили экспериментальный состав, в который вошло много молодых спортсменов. Однако они уже показали отличный результат в контрольной встрече. За латвийскую команду выступят хоккеисты из европейских лиг, но вряд ли они смогут навязать борьбу мощным канадцам. Ставим на победу Канады и тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: победа Канады и тотал больше 5.5 шайбы за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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