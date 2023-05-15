Германия — США: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Германия – США.

Ставка: победа США и ТБ 4.5 за 2.00.

«Немцы постепенно вырисовываются главными «непрушниками» текущего чемпионата. Вроде команда далеко не самая худшая из всех возможных вариантов, во всех линиях есть свои местечковые звёздочки, традиционная для немцев организация. В общем, всё на месте, всё по делу, но… Но календарь запланировал для бундесманшафт убийственное начало группового турнира, когда в трёх первых матчах она поочерёдно встречается со всеми лидерами. Два матча немцы с боями, но всё-таки проиграли. Осталось проиграть только американцам, после чего можно будет смотреть, ушёл уже германский поезд или ещё ждёт у платформы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То, что немцы проиграют звёздно-полосатым, видится практически неопровержимым. У американцев на удивление слаженная и толковая команда на этом чемпионате, особенно если знать отношение североамериканцев к подобным турнирам и особенно к комплектованию команд для участия в них. При этом после двух туров (а это почти треть группового турнира) американцы видятся главными и чуть ли не единственными номинантами на грядущее золото, и не немцам эту машину останавливать.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Германия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

В чём можно не сомневаться, так это в том, что в предстоящем матче заброшенные шайбы будут, причём будут если не в промышленных количествах, то и не в штучном исполнении. Будет этакий «мелкий опт» с тоталом выше 4.5. И, как уже было сказано выше, звёздно-полосатые победят, причём сделают это в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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