Чехия — Словения: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Чехия – Словения.

Ставка: победа Чехии и ТБ 5.5 за 1.65.

«Если в группе А единственной командой, не набравшей к четвёртому туру ни одного очка, стала сборная Германии, и это логично, стоит только посмотреть на календарь немцев, то в группе Б сидят словенцы. И это тоже логично, глядя на то, какая у них команда и откуда они вообще выбрались. Более того, положение словенской сборной усугубляется тем, что ближайшие конкуренты набрали по два очка. А значит, вариант «тут очко, тут второе вымучим» для них уже не проходит и надо кого-то конкретно мордовать, причем желательно в основное время. Но кого?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Казалось бы, можно попробовать на чехах, которые в предыдущем туре отдали два очка латышам. Но целый ряд экспертов по каким-то одним им известным причинам рассматривают этот факт в качестве завуалированной взятки хозяевам турнира. Но даже если это так, то чехам всё равно после того поражения из дома напихали столько и такого, что они сейчас должны не только с лаем бросаться на прохожих, но и таскать при этом за собой на цепи собственную будку.

То есть если и были у словенцев какие-то небольшие шансы что-то с чехов поиметь, то шансами этими подхарчилась в предыдущем туре сборная Латвии, оставив словенцам чисто вылизанную тарелку. В которую уже никто ничего не положит.

То есть однозначная победа сборной Чехии в основное время. В матче с тоталом выше 5.5. А словенцам – бог подаст…» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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