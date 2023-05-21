«Спартак» — ЦСКА: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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21 мая пройдёт матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Дерби всея Руси! У красно-белых остался последний шанс зацепиться за второе место в РПЛ, армейцы набрали ход и по весне выглядят едва ли не сильнее всех. Абаскаль против Федотова! Кто победит в дерби?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА.
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