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Александр Емельяненко — Евгений Ершов: когда бой, во сколько начало, кто фаворит

26 мая состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдёт поединок Александр Емельяненко — Евгений Ершов. Начало боя — не ранее 23:59 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Её начало запланировано на 23:00 мск.

Эксперты считают фаворитом опытного бойца — Александра Емельяненко. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Шансы блогера Евгения Ершова оценили в 2.45. Неоднократно на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» фиксировалась ничья. Поставить на неё можно за 21.0.

Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить своего будущего соперника, бойца поп-ММА Евгения Ершова, в нокаут.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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