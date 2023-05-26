Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Емельяненко — Евгений Ершов: когда бой, во сколько начало, где смотреть

26 мая состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдёт поединок Александр Емельяненко — Евгений Ершов. Начало боя — не ранее 23:59 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал РЕН ТВ. Её начало запланировано на 23:00 мск.

Эксперты считают фаворитом опытного бойца — Александра Емельяненко. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Шансы блогера Евгения Ершова оценили в 2.45. Неоднократно на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» фиксировалась ничья. Поставить на неё можно за 21.0.

Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить своего будущего соперника, бойца поп-ММА Евгения Ершова, в нокаут.

Экспресс с коэффициентом 27.72.

Блогер Ершов: мне горько и обидно смотреть на Емельяненко.

Соперник Александра Емельяненко опоздал на взвешивание.

Василевский: Емельяненко даже шнурки завязать не может.