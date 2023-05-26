Прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Белшина» с коэффициентом 7.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Белшина».
Ставка: победа «Шахтёра» 3:0 за 7.50.
Солигорский «Шахтёр», который три года подряд становился чемпионом Беларуси, переживает сложные времена. У клуба сократилось финансирование, команду покинули несколько легионеров неплохого уровня, а недавно «Шахтёр» оказался в центре грандиозного скандала, итогом которого стало лишение последнего чемпионского звания и огромный очковый штраф, который переквалифицировал одну из сильнейших команд страны в борца за выживание.
При этом обновлённая команда под руководством Алексея Баги держит марку в текущем сезоне, лишь два раза потеряв очки в восьми стартовых играх чемпионата. В двух последних встречах с командами, сопоставимыми по силе с «Белшиной», солигорчане забили в сумме пять мячей. Поставить минимум на три мяча «Шахтёра» в ворота бобруйчан в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.07.
«Белшина» находится куда в худшем положении, чем «Шахтёр». Команду тоже настигли санкции за предыдущий сезон, но одновременно с этим половина состава бобруйчан оказалась под угрозой длительной дисквалификации. При этом в текущем сезоне у «Белшины» дела не клеятся – семь поражений в десяти официальных матчах 2023 года, пять из которых – с разницей минимум два мяча. Два последних матча с обитателями верхней половины турнирной таблицы закончились для «Белшины» со счётом 0:3 (с БАТЭ) и 0:2 (с «Неманом»). Трудно представить, что бобруйчане смогут противопоставить «Шахтёру» на его поле. Поставим на счёт 3:0 в пользу хозяев.
Экспресс с коэффициентом 27.72.
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