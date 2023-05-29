«Даллас» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.06.

«Самым оголтелым болельщикам «Далласа» напомню: в истории НХЛ, точнее, в той её части, когда серии плей-офф стали играться до четырёх побед, счёт 3-0 фиксировался без малого 200 раз. И есть только четыре примера, когда серию с такого счёта удавалось спасти. То есть, несмотря на две последние победы техасцев и даже в том случае, если они сумеют победить и в третий раз и сравняют счёт, вероятность победы в серии для них всё равно останется чуть больше двух процентов. А вероятность победы «Вегаса» всё равно останется в районе 98 процентов, а это, извините, такая цифирь, при которой любой суд любой страны при генетическом анализе мгновенно признает прямое и близкое родство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом, можно проливать слёзы умиления, глядя на то, как «Даллас» пытается спастись, но математика вместе со статистикой шансов «звёздам» практически не оставляет. Вероятность выживания в авиакатастрофе выше, даже если самолёт при этом топором падает с эшелона.

После такого, надеюсь, сверхубедительного захода, подкреплённого ломовыми цифрами, ставить на «Даллас» даже в отдельно взятом шестом матче – верх человеческой наивности. Даже несмотря на место проведения этого матча. Автор этих строк делать подобное и не собирается. В дело вновь вступает штыковая лопата, принесённая в серию при счёте 3-0. Ждёт нас нелёгкий и, подозреваю, чуть выше среднего по количеству заброшенных шайб матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча «Вегас» наконец-то прекратит полуфинальную агонию «Далласа».

Не для того НХЛ сто лет собирала статистику, чтобы какой-то «Даллас» её опровергал», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

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