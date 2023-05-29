«Даллас» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».
Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.06.
«Самым оголтелым болельщикам «Далласа» напомню: в истории НХЛ, точнее, в той её части, когда серии плей-офф стали играться до четырёх побед, счёт 3-0 фиксировался без малого 200 раз. И есть только четыре примера, когда серию с такого счёта удавалось спасти. То есть, несмотря на две последние победы техасцев и даже в том случае, если они сумеют победить и в третий раз и сравняют счёт, вероятность победы в серии для них всё равно останется чуть больше двух процентов. А вероятность победы «Вегаса» всё равно останется в районе 98 процентов, а это, извините, такая цифирь, при которой любой суд любой страны при генетическом анализе мгновенно признает прямое и близкое родство.
Таким образом, можно проливать слёзы умиления, глядя на то, как «Даллас» пытается спастись, но математика вместе со статистикой шансов «звёздам» практически не оставляет. Вероятность выживания в авиакатастрофе выше, даже если самолёт при этом топором падает с эшелона.
После такого, надеюсь, сверхубедительного захода, подкреплённого ломовыми цифрами, ставить на «Даллас» даже в отдельно взятом шестом матче – верх человеческой наивности. Даже несмотря на место проведения этого матча. Автор этих строк делать подобное и не собирается. В дело вновь вступает штыковая лопата, принесённая в серию при счёте 3-0. Ждёт нас нелёгкий и, подозреваю, чуть выше среднего по количеству заброшенных шайб матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча «Вегас» наконец-то прекратит полуфинальную агонию «Далласа».
Не для того НХЛ сто лет собирала статистику, чтобы какой-то «Даллас» её опровергал», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.46.
Сборная России занимает третье место в рейтинге ИИХФ.
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