Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч «Ролан Гаррос» Аслан Карацев – Фрэнсис Тиафо.

Ставка: победа Карацева за 1.87.

«Аслан Карацев не так уж медленно, но очень верно возвращает себе былые позиции. На открытом чемпионате Франции по теннису россиянин пробился в основную сетку через квалификацию. А в первом круге Аслан обыграл австралийца Алексея Попырина в четырёх партиях – 6:3, 6:7, 6:1, 6:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

12-й сеяный, теннисист из США Фрэнсис Тиафо, затратил на выход во второй раунд на один сет меньше, разгромив серба Филипа Крайиновича – 6:3, 6:4, 6:2.

25-летний атлетичный американец (188 см) выиграл в этом сезоне турнир в Хьюстоне, а до этого была победа также в США, в Делрэй-Бич, в 2018 году. То есть в других частях света Фрэнсис чувствует себя вроде бы не очень уверенно. Что же касается грунта, то играет он на нём нечасто, но семь матчей из десяти за последний год выиграл. Сравните с нашим трудягой Карацевым – 20 матчей на земле за тот же период и 14 побед.

Между собой теннисисты не встречались, матч станет для них первым очным поединком. Шансы на победу в нём примерно равные. Да, рейтинг говорит о другом, но есть игровая ситуация, и в ней Аслан не уступает Фрэнсису.

Матч вполне может состоять из пяти партий, с затяжными даже по меркам земляного покрытия розыгрышами, а по его итогам верх возьмёт Карацев. И это не станет сенсацией. Победа Карацева в матче», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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