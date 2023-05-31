Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо. Тренировки у Надаля дадут результат

1 июня Аслан Карацев и Фрэнсис Тиафо сыграют во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не определились с фаворитом встречи. На победу как американца, так и россиянина дают одинаковый коэффициент 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо 1 июня 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч второго круга Открытого чемпионата Франции Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 2.00, а тотал меньше 39.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо (01.06.2023)

В основную сетку «Ролан Гаррос» отобрались пять российских теннисистов. Однако один из них уже закончил выступления. Даниил Медведев сенсационно уступил в первом раунде 172-й ракетке мира Тьяго Уайлду.

С одной стороны, можно рассуждать о невезении или плохой приспособленности Медведева к игре на грунте. С другой – бразилец показал пример другим спортсменам, как нужно не сдаваться в матче с превосходящим по рейтингу соперником. Последовать ему должен Аслан Карацев, которому предстоит игра с 12-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо.

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Карацев более года назад сам находился на подступах к первой десятке рейтинга, после того, как на высоком уровне провёл сезон 2021 года, а затем выиграл турнир ATP в Сиднее. Также он дошёл до третьего круга Australian Open. Однако в большинстве последующих соревнований за редким исключением россиянин вылетал уже в первом или втором матче.

Всё изменилось месяц назад в Мадриде. В испании Карацев дошёл до полуфинала. Россиянин сделал ставку на грунтовый сезон и вместо поездки на турниры серии «Мастерс» в США целый месяц тренировался в академии Рафаэля Надаля на Мальорке.

Это дало замечательный результат. После успешного выступления в Мадриде, по ходу которого Карацев победил Даниила Медведева и Алекса де Минора, россиянин не испытал особых проблем в квалификации «Ролан Гаррос». В первом круге основной сетки открытого чемпионата Франции Карацев в четырёх сетах справился с 85-й ракеткой мира Алексеем Попыриным из Австралии – 3:1 (6:3, 6:7, 6:1, 6:2).

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Когда у Карацева спросили об итогах жеребьёвки, в которой ему повезло избежать встречи с сеяным игроком в первом же круге, тот философски отметил, что рано или поздно предстоит встретиться с топами. Он также добавил, что готов к такой встрече.

Фрэнсис Тиафо никогда не бывал в первой десятке рейтинга, но подбирался к ней максимально близко после победы на турнире в Хьюстоне в апреле этого года. Правда, из шести следующих матчей на грунте американец выиграл только три. В Барселоне он уступил 54-й ракетке мира Эмилю Руусувуори, в Мадриде – 63-му номеру рейтинга Педро Качину, а в Риме – 21-му Лоренцо Музетти.

Тиафо участвует в «Ролан Гаррос» с 2015 года, но ни разу не проходил дальше второго раунда, хотя на других турнирах «Большого шлема» у американца были заметные сдвиги, включая полуфинал US Open в прошлом году. Матч первого круга с Филипом Краиновичем (6:3, 6:4, 6:2) стал для Тиафо всего вторым победным в основной сетке Открытого чемпионата Франции в карьере.

Игра на грунте для Аслана Карацева также не является сильной стороной, поэтому в этом плане шансы соперников равны, однако месяц тренировок на Мальорке и серия из девяти побед придают россиянину ту уверенность, которой ему так не хватало в последнее время. Поставим на победу Карацева за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо 1 июня 2023 года

Фрэнсис Тиафо – 12-я ракетка мира, но грунтовый сезон проходит для него противоречиво. После победы в Хьюстоне теннисист проигрывает каждый второй матч. Аслан Карацев целый месяц тренировался в академии Рафаэля Надаля, чтобы лучше подготовиться к матчам на грунте и использовать их как точку отсчёта для возвращения к былым высотам. В Мадриде получилось здорово. Второй круг в Париже тоже не предел.

Ставка: победа Аслана Карацева за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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