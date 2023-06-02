Карен Хачанов – Танаси Коккинакис: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Танасе Коккинакис.

Ставка: победа Хачанова 3:1 за 3.65.

«На «Ролан Гаррос» начинаются матчи третьего круга. А это уже не разминочные раунды, а самая серьёзная битва за результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нельзя сказать, что россиянин Карен Хачанов является грунтовым специалистом, да и его баланс матчей на этом покрытии за последний год не говорит об этом – десять побед в пятнадцати играх, но всё же, по своему стилю земля нашему теннисисту подходит. Пусть на ней он пока титулов и не брал. А вот в своём единственном поединке с австралийцем Танаси Коккинакисом Карен играл именно на грунте. И пусть это было в 2018 году, но преимущество нашего игрока в той встрече сомнений не вызвало – 7:5, 6:4.

Коккинакис в Париже получил wild card. И точно не за красивые глаза. В первом круге он обыграл 20-го «сеянного» британца Даниэля Эванса в трёх сетах с одинаковым для себя исходом 6:4, а во втором легендарного швейцарца, пусть и постепенно сходящего с ярмарки Стэна Вавринку – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7, 6:3. Как видите, 27-летний и почти двухметровый (196 см) Коккинакис, на песке играть умеет.

Ну а что же Хачанов. В первом раунде он не без труда справился с французом Констаном Летьеномв пяти партиях – 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Россиянин включился в этой игре, оказавшись на грани поражения. А вот дальше молдаванин «квалифай» Раду Аболт был повержен очень уверенно – 6:3, 6:4, 6:2.

Сейчас Карен занимает 11-е место в рейтинге, его соперник 108-й. Конечно, Хачанов фаворит матча. Но легко ему точно не будет. Главное не дать австралийцу выиграть больше одного сета. Тогда всё у нашего теннисиста получится. Победа Карена в четырёх сетах», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Ольховский: Карацев молодец, но он может показывать более высокие результаты.

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