Прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Факел» — «Енисей» 10 июня

Представляем вашему вниманию прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Факел» — «Енисей».

Ставка: победа «Факела» с форой (-1) за 2.70.

«Факел» выиграл первый стыковой матч со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота «Енисея» провёл нападающий Марков на 77-й минуте. Вадим Евсеев отлично подготовил команду к плей-офф функционально, что позволило даже в сложных условиях контролировать ход встречи. Напомним, первый матч прошёл в манеже, где клуб из Красноярска планировал воспользоваться непривычной для футболистов «Факела» обстановкой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Енисей» перед ответной игрой находится в сложной ситуации. Необходимо в выездной игре идти вперёд и отыгрывать фору в один забитый мяч. Сделать это будет крайне сложно, поскольку в последних встречах под руководством Евсеева хозяева действуют в защите максимально надёжно. А контратаки являются грозным оружием в арсенале «Факела».

Вадим Евсеев полностью разгадал замысел соперника в первой игре. «Факел» спокойно выдержал атаки «Енисея», а потом начал давить на слабые места в защите соперника. На домашней арене, при поддержке своих преданных болельщиков, хозяева сумеют выложиться на поле по максимуму и победить с разницей в два мяча. Рекомендуем изучить ставку на победу «Факела» с форой (-1).

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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