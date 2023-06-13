Евгения Родина — Екатерина Александрова: ставка Надежды Петровой на матч в Хертогенбосхе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Хертогенбосхе Евгения Родина – Екатерина Александрова.
Ставка: победа Александровой с форой (-6.5) за 2.17.
«Встреча двух россиянок на старте турнира в Хертогенбосхе не должна стать очень уж интригующей. 34-летняя Евгения Родина на траве за последний год вообще не играла. В то же время её соперница и соотечественница Екатерина Александрова любит это покрытие и умеет на нём действовать: два матча из трёх за последний год она на нём выиграла.
Родина сейчас занимает совсем далёкую от передовых 324-ю строчку в мировом рейтинге, а Александрова 23-я. И самое главное, что именно Екатерина является действующей чемпионкой турнира в голландском Хертогенбосхе. И 28-летняя теннисистка собирается повторить этот успех. И вряд ли Евгения Родина сможет остановить свою соперницу. Дать бой? Это тоже едва ли ей под силу. Тем более выиграть одну партию. В лучшем случае Александрова отдаст Родиной два-три гейма в каждой из партий. Екатерина Александрова делает ставку на траву и отдаст все силы для того, чтобы успешно начать сезон на быстрых кортах. Во всяком случае никогда не блиставшей Родиной вряд ли будет под силу сделать что-то большее. И надеяться на то, что Екатерина Александрова расслабится или отнесётся к стартовой игре несерьёзно, точно не стоит.
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Александрова победит в двух партиях. И очень быстро. Победа Александровой с форой (-6.5)», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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