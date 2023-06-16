Беларусь — Израиль: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Беларусь — Израиль.
Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 2.06.
«Беларусь сыграет с Израилем в рамках 3-го тура отбора на Евро-2024. Не самая простая пара — команды по силам примерно равны. Но я тут больше склоняюсь к успеху израильтян.
Обе сборные неудачно стартовали в этом отборе чемпионата Европы. «Белые орлы» уступили в двух турах — 0:5 от Швейцарии и 1:2 от Румынии. А Израиль смог не проиграть Косову (1:1), но после этого уступил Швейцарии (0:3). Теперь в таблице соперники стоят на последних местах, отставая от лидеров на пять и шесть очков.
Если брать остальные матчи, то белорусы и там не имеют много успехов — всего одна победа в товарищеском матче с Сирией (1:0). Сине-белые имеют больше побед в активе — 4:2 в товарищеском матче с Замбией и дважды 2:1 с Албанией в Лиге наций.
В этой встрече я больше склоняюсь к успеху номинальных гостей. Израиль лучше выступал в последний год, чаще выигрывал. Беларусь же не имела так много успешных матчей в последнее время», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
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