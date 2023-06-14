Беларусь — Израиль. Белорусы стоят на месте

«Белые орлы» никак не могут поймать свою игру. Нужны кардинальные изменения, иначе останутся на дне.

16 июня состоится матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Беларусь — Израиль. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу израильтян можно с коэффициентом 1.59. Победа белорусов оценивается в 5.55. На ничью дают коэффициент 4.15.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Беларусь — Израиль 16 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Беларусь — Израиль получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют белорусы, сыграет коэффициент 1.61. Гол израильтян доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Беларусь — Израиль (16.06.2023)

Среди отборочных встреч ЧЕ-2024, которые пройдут в пятницу, 16 июня, есть несколько интересных и интригующих матчей. Например, в Будапеште встретятся Беларусь и Израиль. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45 мск.

В группу I вошли сборные Швейцарии, Румынии, Косова, Беларуси, Израиля и Андорры. После двух туров белорусы и израильтяне замыкают таблицу. У сине-белых одно очко, а вот «белые крылья» не набрали ничего за два матча.

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Главный тренер сборной Беларуси лишён преимущества своего поля. Команда проводит встречи на нейтральной территории. Поэтому игра состоится в Будапеште. «белые крылья» продолжают испытывать трудности на международной арене. Команда начала квалификацию Евро-2024 с двух поражений от Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

Белорусам явно приходится нелегко в обороне. Защитники теряли позиции и действовали без должного взаимопонимания. Весьма вероятно, что именно с целью усилить оборону в команду вызвали Никиту Степанова, Максима Швецова и Глеба Шевченко.

Сборная Израиля находится не в лучшем психологическом состоянии после поражения Швейцарии со счётом 0:3. Только одним ударом в сторону ворот отметились в итоговом протоколе израильтяне, что вызывает определённые вопросы к главному тренеру Алону Хазану.

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Он продолжает придерживаться тактической схемы 4-3-3, которая оставляет слишком много свободного пространства для соперника. Опытные швейцарцы легко вскрыли оборону Израиля и забили три мяча. Счёт мог быть и крупнее, но в конце встречи нападающие действовали без должной концентрации.

Тренерский штаб Израиля вправе ждать гораздо больше креатива от лидера сборной Манора Соломона. Вингер «Фулхэма» был недостаточно активен при созидании в последней встрече, но в игре с белорусами может помочь.

Не хватает Израилю ветерана Бибраса Натхо. Бывший полузащитник ЦСКА решил завершить карьеру в сборной и провёл прощальную игру в марте 2023-го. Он вышел на поле на несколько минут во встрече с Косовым, которая завершилась вничью (1:1).

Поражение для каждой из команд станет фатальным с точки зрения борьбы за выход из группы. Ответственность за результат будет давить на футболистов Беларуси и Израиля, а у них и так плохо обстоят дела с реализацией голевых моментов. Рекомендуем обратить внимание на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Беларусь — Израиль 16 июня 2023 года

Пока сборные Беларуси и Израиля не сумели одержать победу в квалификации Евро-2024. Проблемы с позиционным нападением и слабая защита заставят наставников сконцентрироваться на обороне, выжидая ошибки соперника. При таком сценарии не стоит ждать большого количества забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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