Португалия — Босния и Герцеговина: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Босния и Герцеговина.
Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.96.
«Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной в третьем туре отбора на Евро-2024. Тут, конечно, фаворит очевиден — португальцы обязаны выигрывать, особенно у себя дома.
Португалия уверенно провела два первых тура в рамках отбора на Евро — победила Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). Теперь с разницей голов 10:0 команда Мартинеса лидирует в таблице, опережая преследователей на два и три очка.
Боснийцы тоже стартовали в этой квалификации с победы над Исландией (3:0). Но вот после этого подопечные Фарука Хаджибегича уступили уже Словакии (0:2). Теперь с тремя очками «сине-желтые» идут на третьем месте и отстают от тех же словаков на один балл.
Я тут уверен в победе португальцев. Неизвестно, сыграет ли Роналду в этом матче, в какой он форме. Но даже без него в команде полно профессиональных футболистов, которые сильнее боснийцев. Так что у гостей тут, по-моему, нет шансов», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 7.54.
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