Прогноз на матч турнира в Берлине Элина Аванесян — Анна Блинкова

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/8 турнира в Берлине Элина Аванесян – Анна Блинкова.
Ставка: ТБ 2.5 сета за 2.51.
Эксперты однозначно считают, что Анна Блинкова пробьётся в следующий раунд. Конечно, за неё более серьёзный опыт и умение подстраиваться под соперниц. Тем не менее в последнее время Анне не удавалось добиться побед с уверенным счётом даже над соперницами более низкого рейтинга. Три последних матча она завершала только в трёх сетах. Блинкова не слишком хорошо выступает на траве, она не любит форсировать события, предпочитая размеренный темп.
И здесь преимущество уже у Элины Аванесян, которая не боится высоких скоростей. Возможно, она не всегда верно читает игру, но и застать себя врасплох практически не даёт. Кроме того, за месяц Элина обыгрывала уже немало топовых соперниц. Сейчас не станем ставить на исход, но предположим, что матч затянется, – рассмотрим тотал сетов больше 2.5 с коэффициентом 2.51.
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Экспресс с коэффициентом 10.24.
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