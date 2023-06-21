Прогноз на матч Евро-2023 Грузия U21 — Португалия U21

Представляем вашему вниманию прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Грузия U21 — Португалия U21.

Ставка: победа Грузии U21 с форой (+1.5) за 1.81.

Сборная Грузии U21 проводит чемпионат Европы — 2023 в качестве хозяйки. Эмоциональные болельщики гарантируют оглушающую поддержку с трибун в первом туре, что может стать одним из факторов в пользу успешного выступления команды. Только с жеребьёвкой Грузии явно не повезло. Им в соперники достались сверстники из Португалии, Нидерландов и Бельгии. Выход в плей-офф из «группы смерти» станет сенсацией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Португалии U21 понесла тяжёлую потерю перед турниром — на чемпионате не сыграет талантливый Фабиу Виейра из лондонского «Арсенала». Помимо креатива в линии нападения португальцы лишились и своего капитана.

На домашнем турнире планировали сыграть кумиры Грузии — Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Футболисты фигурировали в расширенной заявке, но в итоге оба отказались от поездки, потому что не смогут должным образом подготовиться к чемпионату из-за напряжённого сезона.

Грузия U21 потеряла двух лидеров, но в воротах сыграет Георгий Мамардашвили, представляющий испанскую «Валенсию». Учитывая сумасшедшую поддержку трибун, рекомендуем изучить ставку на победу сборной Грузии U21 с форой (+1.5) за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 10.24.

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