Александрова — Гауфф: эксперты назвали фаворитку матча турнира WTA в Берлине

22 июня в Берлине (Германия) состоятся матчи второго круга турнира категории WTA-500. Россиянка Екатерина Александрова встретится с американкой Кори Гауфф. Начало игры запланировано на 12:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом американскую теннисистку. Поставить на её победу можно за 1.63. Ставка на успех Александровой идёт за 2.28.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сделать ставку на победу Александровой с форой (+3.5) гейма можно с коэффициентом 1.58, на успех Гауфф с форой (-3.5) — за 2.23. Тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 2.00, а на тотал больше 21.5 можно поставить за 1.72.

Александрова — 22-я ракетка мира. Гауфф занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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