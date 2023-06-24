Прогноз на матч Евро-2023 Испания U21 — Хорватия U21

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Европы Испания U21 — Хорватия U21.

Ставка: победа Хорватии U21 с форой (+1) за 1.65.

Сборная Испании U21 довольно легко набрала три очка в 1-м туре, обыграв сверстников из Румынии со счётом 3:0. «Фурия Роха» открыла счёт на 55-й минуте после точного удара полузащитника Алекса Баэны. Вскоре защитник Хуан Миранда удвоил преимущество. Под занавес встречи Серхио Гомес установил окончательный итог — 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Хорватии U21 в 1-м туре не сумела обыграть украинцев (0:2). Футболисты слишком волновались и допускали много брака при простых передачах. Тем не менее это команда с высоким потенциалом, в которой собрались талантливые игроки.

Лука Модрич и его партнёры по сборной Хорватии продемонстрировали пример молодёжи, как можно нейтрализовать сильные стороны Испании. У хорватов есть возможность за счёт постоянного движения сдержать соперника и как минимум удержать ничью. В физике они превосходят испанцев. Рекомендуем изучить ставку на победу Хорватии U21 с форой (+1) за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 39.00.

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