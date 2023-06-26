Касаткина — Калинина: букмекеры назвали шансы теннисисток в матче турнира в Истбурне

26 июня на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) пройдут матчи первого круга в женском одиночном разряде. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой. Начало встречи — не ранее 16:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом матча 26-летнюю россиянку. Победу Касаткиной оценили в 1.53. Успех её украинской ровесницы идёт за 2.28. Победа Дарьи с форой (-2.5) гейма идёт с коэффициентом 1.78, на успех Калининой с форой (+2.5) можно поставить за 1.88.
Касаткина — 11-я ракетка мира. Калинина на данный момент занимает 26-е место в мировом рейтинге. Ранее они два раза играли между собой, выиграв по одной встрече. Победитель этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Каролина Плишкова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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Экспресс с коэффициентом 19.25.
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