Линда Носкова — Людмила Самсонова: ставка Надежды Петровой на матч в Бад-Хомбурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге Линда Носкова – Людмила Самсонова.

Ставка: победа Самсоновой 2:0 за 2.10.

«18-летняя чешская теннисистка Линда Носкова явно прогрессирует в этом сезоне. В этом году у неё уже был один финал, а в матче первого раунда турнира в Бирмингеме она дала настоящий бой Елене Остапенко из Латвии – 2:6, 7:5, 1:6. Ну а в Бад-Хомбурге в первом раунде Линда одолела украинку Катерину Байндль (6:2, 7:5) и вышла на Людмилу Самсонову.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В свою очередь, 24-летняя россиянка, которая занимает сейчас 15-е место в мировом рейтинге, убрала со своего пути в первом круге болгарскую теннисистку Викторию Томову – 6:1, 6:4. А со своей соперницей по второму раунду Самсонова ещё ни разу не встречалась. И в их первом очном свидании шансы на победу у Людмилы выше. У неё в карьере четыре трофея и победный опыт богаче, нежели у Линды Носковой. Что касается травы, то и тут Самсонова имеет преимущество. У росинки три победы в пяти матчах за последний год. А у Носковой на этом покрытии было две игры.

Конечно, чешская теннисистка обязательно даст бой, но всё же Людмила победит в двух сетах», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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