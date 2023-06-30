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Прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон Кис — Кори Гауфф с коэффициентом 2.77

Прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон Кис — Кори Гауфф с коэффициентом 2.77
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон КисКори Гауфф.

Ставка: победа Кори Гауфф и ТБ 21.5 за 2.77.

Данная встреча обещает подарить яркий атакующий теннис. Соперницы достаточно универсальны, они неплохо чувствуют себя на траве и сейчас обе мотивированы завоевать трофей. Разумеется, Кори Гауфф сильнее по большинству параметров – она гораздо быстрее и обладает мощным ударом. В то же время Мэдисон Кис также не боится рисковать, а за счёт опыта может удивлять необычными приёмами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ей сложно будет вырвать победу, так как три очных матча показали, что к третьему сету физической подготовки Кис не хватает. Тем не менее максимально затянуть эту встречу она наверняка будет способна. По крайней мере, разгрома в ту или иную сторону ждать пока не приходится. Поэтому рассмотрим победу Кори Гауфф и тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 2.77.

Истбурн (ж). 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 13:05 МСК
Мэдисон Кис
25
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Экспресс с коэффициентом 23.80.

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