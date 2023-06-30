Прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон Кис — Кори Гауфф с коэффициентом 2.77

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон Кис – Кори Гауфф.

Ставка: победа Кори Гауфф и ТБ 21.5 за 2.77.

Данная встреча обещает подарить яркий атакующий теннис. Соперницы достаточно универсальны, они неплохо чувствуют себя на траве и сейчас обе мотивированы завоевать трофей. Разумеется, Кори Гауфф сильнее по большинству параметров – она гораздо быстрее и обладает мощным ударом. В то же время Мэдисон Кис также не боится рисковать, а за счёт опыта может удивлять необычными приёмами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ей сложно будет вырвать победу, так как три очных матча показали, что к третьему сету физической подготовки Кис не хватает. Тем не менее максимально затянуть эту встречу она наверняка будет способна. По крайней мере, разгрома в ту или иную сторону ждать пока не приходится. Поэтому рассмотрим победу Кори Гауфф и тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 2.77.

Экспресс с коэффициентом 23.80.

Даниил Медведев во время тренировки на Уимблдоне мог получить травму.

Мирра Андреева отреагировала на выход в основную сетку Уимблдона.

Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA, если выйдет в финал Истбурна.