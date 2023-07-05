Израиль — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2023 U21

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Израиль — Англия.

Ставка: ничья в первом тайме и победа Англии в матче за 3.90.

«Все уже, наверное, убедились в силе мощи английской сборной. Стартовый состав один из сильнейших на чемпионате. Длинная и качественная скамейка, что ещё более важно. Наставник сборной в полной мере пользуется этими плюсами. Но есть и проблемы, с которыми Ли Карсли сталкивался перед предстоящей игрой. Речь идёт о краях обороны. В прошлом матче сразу два левых защитника получили вторые жёлтые карточки и пропустят полуфинал. Позиция левого защитника проблемна у Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нельзя быть спокойным и за противоположный фланг обороны. Против Израиля легко не будет. Думаю, что Карсли понимает, что у соперника быстрые и опасные игроки атакующего плана. Наверняка в игру будут внесены коррективы, а англичане сильно раскрываться не будут.

Думаю, что за полузащиту и нападение Карсли не переживает, так как ближайший резерв у него такой же сильный, как и основа. В любом случае с Израилем надо быть осторожным. Да, по именам команда может быть не такая звёздная, как Португалия, но в плане командного взаимодействия выглядит серьёзнее.

Игра вполне может быть равной, причём в первом тайме Израиль наверняка будет на равных играть против англичан. Израиль тактически грамотен и опасен на контратаках. В первом тайме наверняка Англии просто не будет.

Я бы поставил на то, что в первом тайме будет ничья, а по итогу матч выиграет Англия. На второй тайм Израиля может не хватить, команда всё же подсаживается после первого часа игры», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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