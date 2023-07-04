Израиль — Англия. Так ли очевиден фаворит?

Да, сенсациям на чемпионате Европы до 21 года пора положить конец.

5 июля состоится матч молодёжного чемпионата Европы Израиль – Англия. Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.44. Успех израильской сборной оценивается аналитиками коэффициентом 7.60. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 U21 Израиль – Англия 5 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч Израиль – Англия не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2023 U21 Израиль – Англия (05.07.2023)

Молодёжный чемпионат Европы по футболу подобрался к решающей стадии. В первом матче полуфинала сыграют сборные Израиля и Англии, которые уже пересекались на групповом этапе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Израиля является главной сенсацией Евро-2023 U21. Команда впервые в истории вышла в плей-офф — впечатляет! Результат феноменальный, однако вполне закономерный, ведь нынешнее поколение футболистов страны считается очень талантливым.

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Израильтяне заняли в группе второе место, проиграв только Англии (0:2). При этом они сыграли вничью с действующим чемпионом — Германией (1:1), весь второй тайм выступая в меньшинстве, и обыграли чехов (1:0). В четвертьфинале с Грузией довели дело до серии пенальти и одержали победу (0:0, 4:3 пен.).

Стоит отметить, что сине-белые являются одной из самых сбалансированных команд. Они могут доминировать так же, как в матче с грузинами, но гораздо лучше чувствуют себя в контратакующем стиле. За четыре матча сборная отметилась только двумя голами, но и пропустила лишь три. У неё есть ресурсы как для сдерживания нападения соперника, так и для давления в нужный момент.

Впереди у Израиля особенно выделяется атакующий полузащитник Оскар Глух. 19-летний футболист зимой перебрался в «Ред Булл Зальцбург», а в ноябре дебютировал за основную сборную, за которую в шести встречах успел забить два мяча. На чемпионате Европы на счету Глуха две голевые передачи, он поучаствовал во всех голевых атаках команды.

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Впрочем, в матче с Англией усилий только игроков обороны и одного лидера нападения не хватит. «Три льва» пока идут без потерь, в полной мере оправдывая статус одних из фаворитов турнира. Они выиграли все четыре встречи ЧЕ-2023 U21 и не пропустили ни одного мяча. Больше никто подобными показателями похвастаться не может.

В отличие от взрослой сборной, молодёжка Англии не старается играть осторожно. Она умело подстраивается под стиль соперника. На групповой стадии англичане доминировали даже во встрече с Германией, тогда как в четвертьфинале с Португалией грамотно действовали вторым номером и были лучше в реализации моментов.

Это и неудивительно, ведь у Англии звёздный состав с представителями АПЛ в каждой линии. За надёжность в обороне отвечают голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд и защитник «Челси» Леви Колвилл. Лучшими бомбардирами с двумя голами в активе являются Эмиль Смит-Роу из «Арсенала» и Энтони Гордон из «Ньюкасла», который эффективно перебрался в центр с фланга.

Матч с португальцами показал, что у «львов» могут быть некоторые проблемы с доминирующими командами, не уступающими им в классе. Однако теперь не тот случай. В группе они забивали в среднем по два гола, поэтому меньшего не ждём. «Три льва» снова попытаются победить с заметным преимуществом, но без разгрома.

Сборная Израиля уже превзошла все ожидания, добравшись до полуфинала. Конечно, всегда хочется большего, но едва ли ей удастся предложить Англии что-то новое после очного матча в группе. Обе команды играют эффективно, стараясь не рисковать в обороне и дорожат моментами в атаке. Поэтому слишком большого количества голов не предвидится. Предлагаем рассмотреть ставку на победу англичан и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.02 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч молодёжного ЧЕ-2023 Израиль U21 – Англия U21 5 июля 2023 года

В одном из матчей полуфинала молодёжного чемпионата Европы сойдутся разные по уровню команды. Сборная Израиля дошла так далеко благодаря крепкой обороне, но всего с двумя голами. Даже если она вновь закроется на своей половине поля, справиться со звёздным нападением Англии не удастся. Очная встреча этих сборных в группе намекает на сценарий, которого стоит ожидать снова. В «Фонбет» ставки на победу Англии и тотал меньше 3.5 мяча принимаются за 2.02, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа сборной Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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