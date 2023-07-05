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Израиль — Англия: во сколько начало матча 1/2 финала Евро-2023 U21, какие прогнозы

Израиль — Англия: во сколько начало матча 1/2 финала Евро-2023 U21, какие прогнозы
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5 июля состоится матч молодёжного чемпионата Европы Израиль – Англия. Начало – в 19:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.44. Успех израильской сборной оценивается аналитиками коэффициентом 7.60. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч Израиль – Англия не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

U21 ЧЕ-2023. 1/2 финала
05 июля 2023, среда. 19:00 МСК
Израиль U21
Не начался
Англия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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Не всё так однозначно:
Израиль — Англия. Так ли очевиден фаворит?
Израиль — Англия. Так ли очевиден фаворит?
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