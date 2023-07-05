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Израиль — Англия: во сколько начало матча 1/2 финала Евро-2023 U21, какие прогнозы

5 июля состоится матч молодёжного чемпионата Европы Израиль – Англия. Начало – в 19:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.44. Успех израильской сборной оценивается аналитиками коэффициентом 7.60. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч Израиль – Англия не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.96. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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