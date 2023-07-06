Кудерметова — Вондроушова: эксперты назвали шансы россиянки выйти в третий круг Уимблдона

6 июля в Лондоне (Великобритания) пройдут матчи второго круга Уимблдона-2023. В одном из них сыграют россиянка Вероника Кудерметова и Маркета Вондроушова, представляющая Чехию. Начало встречи — ориентировочно в 13:00 мск.

Фавориткой у букмекеров считается Кудерметова. Победа уроженки Казани оценивается букмекерами в 1.74, тогда как поставить на успех Маркеты можно за 2.10. Победа Вероники с форой (-1.5) гейма идёт с коэффициентом 1.84, а выигрыш Вондроушовой с форой (+1.5) оценили в 1.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают, что матч, вероятнее всего, продлится три сета: общий тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.00, а тотал больше 21.5 идёт за 1.77.

Кудерметова является 12-й ракеткой мира. Вондроушова располагается на 42-м месте в мировом рейтинге.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

Тарпищев: Касаткина побеждает на Уимблдоне за счёт своей головы и умной игры.

Ольховский: Медведеву нужно играть увереннее, но он ещё прибавит на Уимблдоне.

Арина Соболенко: очень люблю Уимблдон.