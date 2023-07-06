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Кудерметова — Вондроушова: эксперты назвали шансы россиянки выйти в третий круг Уимблдона

Кудерметова — Вондроушова: эксперты назвали шансы россиянки выйти в третий круг Уимблдона
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6 июля в Лондоне (Великобритания) пройдут матчи второго круга Уимблдона-2023. В одном из них сыграют россиянка Вероника Кудерметова и Маркета Вондроушова, представляющая Чехию. Начало встречи — ориентировочно в 13:00 мск.

Фавориткой у букмекеров считается Кудерметова. Победа уроженки Казани оценивается букмекерами в 1.74, тогда как поставить на успех Маркеты можно за 2.10. Победа Вероники с форой (-1.5) гейма идёт с коэффициентом 1.84, а выигрыш Вондроушовой с форой (+1.5) оценили в 1.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают, что матч, вероятнее всего, продлится три сета: общий тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.00, а тотал больше 21.5 идёт за 1.77.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Кудерметова является 12-й ракеткой мира. Вондроушова располагается на 42-м месте в мировом рейтинге.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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