Сафиуллин — Муте: букмекеры назвали фаворита матча второго круга Уимблдона

6 июля, в Лондоне (Великобритания) пройдут матчи второго круга Уимблдона в мужском одиночном разряде. Россиянин Роман Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте. Начало матча — ориентировочно в 16:30 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 25-летнего россиянина. Победа 92-й ракетки мира оценивается букмекерами коэффициентом 1.75. Сделать ставку на успех 24-летнего француза можно за 1.92.
Победа Сафиуллина с форой (-1.5) гейма идёт с коэффициентом 1.92, а фору (+1.5) на Корентена оценили коэффициентом 1.75.
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На общий тотал меньше 40.5 гейма можно поставить за 1.98, а на тотал больше 40.5 — за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 8.86.
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