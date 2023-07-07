Александрова — Бренгл: букмекеры назвали фаворитку матча второго круга Уимблдона-2023

Российская теннисистка Екатерина Александрова сегодня, 7 июля, проведёт второй матч на Уимблдоне-2023. Её соперницей станет американка Мэдисон Бренгл.

Букмекеры считают фавориткой россиянку. Победа Александровой оценивается аналитиками в 1.07. Сделать ставку на успех 33-летней американки можно за 6.31. Победа Екатерины с форой (-5.5) гейма идёт с коэффициентом 1.83, успех Мэдисон с форой (+5.5) оценён в точно такие же 1.83.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На общий тотал меньше 19.5 гейма можно поставить с коэффициентом 1.88, а тотал больше 19.5 идёт за 1.90. Поставить на победу Александровой в двух сетах можно за 1.41.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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