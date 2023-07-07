Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Александрова — Бренгл: букмекеры назвали фаворитку матча второго круга Уимблдона-2023

Александрова — Бренгл: букмекеры назвали фаворитку матча второго круга Уимблдона-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова сегодня, 7 июля, проведёт второй матч на Уимблдоне-2023. Её соперницей станет американка Мэдисон Бренгл.

Букмекеры считают фавориткой россиянку. Победа Александровой оценивается аналитиками в 1.07. Сделать ставку на успех 33-летней американки можно за 6.31. Победа Екатерины с форой (-5.5) гейма идёт с коэффициентом 1.83, успех Мэдисон с форой (+5.5) оценён в точно такие же 1.83.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На общий тотал меньше 19.5 гейма можно поставить с коэффициентом 1.88, а тотал больше 19.5 идёт за 1.90. Поставить на победу Александровой в двух сетах можно за 1.41.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Мэдисон Бренгл
114
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Экспресс с коэффициентом 8.86.

Мирра Андреева повторила рекорд Марии Шараповой на Уимблдоне.

Американский теннисист Бруксби отстранён на год за пропуск тестов на допинг.

Берреттини пригрозил подать в суд на арбитра его матча на Уимблдоне.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023