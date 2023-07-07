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Прогноз на матч второго круга Уимблдона Ирина Бегу — Анна Блинкова

Прогноз на матч второго круга Уимблдона Ирина Бегу — Анна Блинкова
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч второго круга Уимблдона Ирина Бегу – Анна Блинкова.

Ставка: победа Анны Блинковой за 1.83.

Матч спортсменок примерно равного уровня, которые способны подарить интригу как по результату, так и по результативности. Ирина Бегу опытная теннисистка, которая умеет играть на траве, она давно не проваливалась на Уимблдоне, добиралась хотя бы до третьего круга. В первом матче она в трёх сетах разобралась с канадкой Ребеккой Марино, однако первый серьёзный вызов предстоит ей сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Анна Блинкова, в свою очередь, прошла более мастеровитую бельгийку Янину Викмайер. Россиянка, в отличие от соперницы, хорошо подготовилась к турниру, проведя пять матчей на травяном покрытии и одержав в них три победы. Она могла претендовать на титул в Бад-Хомбурге, однако ничего поделать с Игой Свёнтек не сумела. И всё же Анна в хорошей форме и в нужный момент способна ещё прибавить. Поэтому стоит рассмотреть её победу с коэффициентом 1.83.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Ирина Бегу
30
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Экспресс с коэффициентом 9.42.

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