Представляем вашему вниманию прогноз на матч второго круга Уимблдона Ирина Бегу – Анна Блинкова.

Ставка: победа Анны Блинковой за 1.83.

Матч спортсменок примерно равного уровня, которые способны подарить интригу как по результату, так и по результативности. Ирина Бегу опытная теннисистка, которая умеет играть на траве, она давно не проваливалась на Уимблдоне, добиралась хотя бы до третьего круга. В первом матче она в трёх сетах разобралась с канадкой Ребеккой Марино, однако первый серьёзный вызов предстоит ей сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Анна Блинкова, в свою очередь, прошла более мастеровитую бельгийку Янину Викмайер. Россиянка, в отличие от соперницы, хорошо подготовилась к турниру, проведя пять матчей на травяном покрытии и одержав в них три победы. Она могла претендовать на титул в Бад-Хомбурге, однако ничего поделать с Игой Свёнтек не сумела. И всё же Анна в хорошей форме и в нужный момент способна ещё прибавить. Поэтому стоит рассмотреть её победу с коэффициентом 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

Квитова: Касаткина уже в третьем круге, а некоторые не закончили первый раунд. Раздражает.

Броди: перед матчем сказал маме не беспокоиться, так как на неделе уже выиграл £80 тыс.

Мирра Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.