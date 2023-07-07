Мэдисон Бренгл — Екатерина Александрова: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Мэдисон Бренгл – Екатерина Александрова.

Ставка: победа Александровой в двух сетах за 1.80.

«В первом круге Уимблдона посеянная здесь под 21-м номером россиянка обыграла другую американку, Эмму Наварро, – 6:4, 6:3. За 1 час и 5 минут. Кстати, Эмма имеет куда более высокий рейтинг (55), чем нынешняя соперница Александровой. Однако идущая на 114-й строчке в мировом рейтинге Бренгл в первом раунде очень уверенно расправилась с итальянкой Сарой Эррани – 6:3, 6:1. Примерно в таком же временном диапазоне – 1 час и 4 минуты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

33-летняя американка нечасто играет в основных сетках турниров, общее количество матчей за год на всех покрытиях у неё 24, и из них 16 поражений. Терять Мэдисон абсолютно нечего. Ей даже удобно играть не в статусе фаворита. Тем более что в единственной очной встрече, которая состоялась в 2022 году, выиграла Бренгл. Пусть и на харде.

И всё же Екатерина Александрова имеет куда более высокие шансы на победу в этом матче. Просто потому, что она выше классом, чем соперница. А уж на траве наша соотечественница показывает и вовсе феноменальные результаты – девять побед в десяти играх за последний год. Так что россиянка выйдет в следующий круг, затратив на это два сета», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

Квитова: Касаткина уже в третьем круге, а некоторые не закончили первый раунд. Раздражает.

Броди: перед матчем сказал маме не беспокоиться, так как на неделе уже выиграл £80 тыс.

Мирра Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.