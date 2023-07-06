Мэдисон Бренгл — Екатерина Александрова. У американки нет шансов

7 июля 2023 года Мэдисон Бренгл и Екатерина Александрова сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение российской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.13. Успех американки оценивается в 5.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Мэдисон Бренгл — Екатерина Александрова 7 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Мэдисон Бренгл — Екатерина Александрова не получится упорным. Тотал больше 19.5 гейма идёт за 1.97, а тотал меньше 19.5 гейма — за 1.83. Заключить пари на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч Мэдисон Бренгл — Екатерина Александрова (07.07.2023)

7 июля состоится матч второго круга Уимблдона. Встречаются Мэдисон Бренгл и Екатерина Александрова. Россиянка на травяном покрытии кортов выступает в сезоне-2023 выше всяческих похвал и готова стать автором сенсации на турнире «Большого шлема» в Лондоне.

Екатерина выиграла в Хертогенбосхе на траве. В финальном матче она победила соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 2:1 (4:6, 6:4, 7:6). Это отличная мотивация ещё раз удивить болельщиков и пополнить свою копилку.

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Получив заряд уверенности в собственных силах, Екатерина пошумела на турнире в Берлине. Она пробилась в полуфинал, но не сумела обыграть чешскую теннисистку Петру Квитову. Встреча сразу пошла не по сценарию Александровой и закономерно закончилась поражением со счётом 0:2 (3:6, 4:6).

В первом круге Уимблдона россиянке досталась серьёзная соперница — Эмма Наварро. Но Александрова довольно уверенно справилась с поставленной задачей — выиграла со счётом 2:0 (6:4, 6:3).

Противоречивое впечатление осталось от игры. Екатерина сразу захватила преимущество, у неё стабильно проходили крайне опасные атаки с бэкхенда. Александрова была впереди по ударам навылет (27:7), но и невынужденных ошибок у неё оказалось больше (31:17). Скорее всего, сказалось небольшое волнение.

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Во втором круге 22-я ракетка мира встретится с представительницей США — Мэдисон Бренгл. Американка в плохой форме — в 2023 году у неё в активе только 13 побед в 30 проведённых матчах. На травяном покрытии до первого круга Уимблдона Бренгл в основной сетке не выиграла одной встречи.

Бренгл пробилась во второй круг Уимблдона после победы над Сарой Эррани со счётом 2:0. Американка использовала преимущество в скорости над 36-летней соперницей, что нивелировало её многочисленные ошибки.

Александрова не относит травяные корты к своим любимым покрытиям, но так было до сезона-2023. Теперь россиянке нужно пересмотреть свою точку зрения — у неё отлично получается работать в быстром темпе и агрессивной манере.

Своевременный выход к сетке и классный обводящий удар помогут ей одержать победу. Екатерина в потрясающей физической и игровой форме, поэтому перспективно смотрится ставка на победу Александровой с форой (-5.5) за коэффициент 1.81.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Мэдисон Бренгл — Екатерина Александрова 7 июля 2023 года

Александрова впервые в карьере готова к большим победам на Уимблдоне. Её игра максимально адаптировалась к быстрому отскоку мяча на травяных кортах, что позволяет рассчитывать на выход в четвертьфинал. В своей текущей форме Бренгл не сумеет создать проблемы Екатерине. Вот и поставим на её победу.

Ставка: победа Екатерины Александровой с форой (-5.5) за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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