Александрова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча четвёртого круга Уимблдона

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 июля в Лондоне (Великобритания) состоятся матчи четвёртого круга Уимблдона. Россиянка Екатерина Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. Начало встречи — ориентировочно в 17:00 мск.

Фавориткой считают 25-летнюю белоруску. Победу Арины букмекеры оценили в 1.39. Ставку на успех 28-летней россиянки можно сделать за 3.03. Победа Соболенко с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.85, успех Александровой с форой (+3.5) оценили в 1.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 2.00, а тотал больше 21.5 — в 1.81.

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.