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Александрова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча четвёртого круга Уимблдона

Александрова — Соболенко: букмекеры назвали фаворитку матча четвёртого круга Уимблдона
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10 июля в Лондоне (Великобритания) состоятся матчи четвёртого круга Уимблдона. Россиянка Екатерина Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси. Начало встречи — ориентировочно в 17:00 мск.

Фавориткой считают 25-летнюю белоруску. Победу Арины букмекеры оценили в 1.39. Ставку на успех 28-летней россиянки можно сделать за 3.03. Победа Соболенко с форой (-3.5) гейма идёт с коэффициентом 1.85, успех Александровой с форой (+3.5) оценили в 1.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 2.00, а тотал больше 21.5 — в 1.81.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Экспресс с коэффициентом 3.86.

Сафиуллин: я пока не осознал, что вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Ольховский: Рублёв должен был обыгрывать Бублика в четырёх сетах.

Андреева: мысленно иногда пытаюсь подражать Надалю.

Это будет очень интересный матч:
Екатерина Александрова — Арина Соболенко. Неочевидная фаворитка
Екатерина Александрова — Арина Соболенко. Неочевидная фаворитка
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