«Краснодар» — «Кубань»: прогноз на товарищеский матч 11 июля 2023 года

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на товарищеский матч «Краснодар — «Кубань», который начнётся 11 июля в 19:00 мск.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 3.5 мяча за 2.35.

Смена главного тренера прошлой зимой пошла на пользу «Краснодару». Благодаря грамотному руководству сербского специалиста Владимира Ивича клуб добрался до Суперфинала Кубка России, продемонстрировав хорошую командную игру, но всё же уступил ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).

За последние 10 туров в чемпионате России «быки» проиграли только московскому «Спартаку» (3:4). Также они сыграли вничью с «Уралом» (1:1), «Зенитом» (2:2), ЦСКА (0:0) и «Ахматом» (2:2). За этот период времени чёрно-зелёные пропустили 11 мячей, в то время как сами забили 24.

Четыре из них записал на свой счёт Никита Кривцов, ставший одним из главных открытий минувшего сезона. В одном из интервью он поделился эмоциями от работы с Ивичем. Хавбек заявил, что получает достаточно положительных эмоций от работы с сербским специалистом. Он также выразил желание, чтобы тренер остался с командой как можно дольше.

Ивич увеличил мощность атакующей линии «Краснодара», а также качество игры в целом. Теперь перед ним стоит другая немаловажная задача. Этим летом «быков» может покинуть ряд ведущих футболистов. Уже ушёл Алексей Ионов. Также заявили о желании перейти в другую команду Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо и Олакунле Олусегун.

«Кубань» тоже произвела смену главного тренера, но не столь своевременно, как «Краснодар». Её руководство назначило Александра Григоряна за три тура до конца сезона. На тот момент жёлто-зелёные находились в зоне вылета. Во главе с новым тренером они набрали четыре очка и сохранили прописку в Первой лиге.

«Кубань» сыграла вничью с «Родиной» (2:2), уступила «Енисею» (0:2) и победила вылетевшую во Вторую лигу «Уфу» (2:1). Григоряну стоит отдать должное за то, что он сумел воодушевить команду и зацепиться за результаты в важных матчах.

Пока что трудно сказать, благоприятно или негативно отразятся на «Кубани» пережитые перемены. В целом Григорян довольно опытный тренер. Неоднократно команды под его руководством прибавляли. Тем не менее первый, воодушевляющий этап знакомства специалиста с командой прошёл. Дальше будет труднее.

Наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.35 по линии «Фонбет». А всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей. «Краснодар» выглядит сильнее по всем параметрам. «Черноморец» он не сумел обыграть, но то был первый товарищеский матч на сборах. Далеко не все подопечные Ивича подходили к нему в хорошем тонусе.

Экспресс с коэффициентом 13.25.

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