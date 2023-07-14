Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Болгарии «Крумовград» — «Лудогорец».

Ставка: «Крумовград» не проиграет за 3.95.

Футбольный клуб «Крумовград» впервые в своей истории вышел в высший дивизион чемпионата Болгарии и дебютный матч будет играть с действующим чемпионом. Отсутствие опыта выступлений на таком уровне не сулит «Крумовграду» ничего хорошего, ведь эта команда не стала сильнейшей даже во втором дивизионе, заработав повышение с третьего места.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сезон для «Лудогорца» уже стартовал. Посреди недели эта команда неожиданно уступила на выезде футбольному клубу «Балканы» из Косова. Этот матч стал пятым подряд для «Лудогорца», в котором забивала только одна команда, и четвёртым из пяти игр, в которых было забито не более двух мячей.

«Лудогорец» сильно обеспокоен своими перспективами в Лиге чемпионов и к предстоящей встрече будет готовиться через призму ответного матча. Это сильно повлияет на ротацию состава, к тому же у «Лудогорца» было очень мало времени на восстановление. Поставим на то, что вдохновлённый дебютом в высшем дивизионе «Крумовград» воспользуется ситуацией и как минимум не проиграет.

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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