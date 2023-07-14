Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Болгарии «Крумовград» — «Лудогорец».
Ставка: «Крумовград» не проиграет за 3.95.
Футбольный клуб «Крумовград» впервые в своей истории вышел в высший дивизион чемпионата Болгарии и дебютный матч будет играть с действующим чемпионом. Отсутствие опыта выступлений на таком уровне не сулит «Крумовграду» ничего хорошего, ведь эта команда не стала сильнейшей даже во втором дивизионе, заработав повышение с третьего места.
Сезон для «Лудогорца» уже стартовал. Посреди недели эта команда неожиданно уступила на выезде футбольному клубу «Балканы» из Косова. Этот матч стал пятым подряд для «Лудогорца», в котором забивала только одна команда, и четвёртым из пяти игр, в которых было забито не более двух мячей.
«Лудогорец» сильно обеспокоен своими перспективами в Лиге чемпионов и к предстоящей встрече будет готовиться через призму ответного матча. Это сильно повлияет на ротацию состава, к тому же у «Лудогорца» было очень мало времени на восстановление. Поставим на то, что вдохновлённый дебютом в высшем дивизионе «Крумовград» воспользуется ситуацией и как минимум не проиграет.
Экспресс с коэффициентом 6.92.
«Фейеноорд» подтвердил заинтересованность в трансфере Арсена Захаряна.
Карасёв рассказал о поведении Месси с судьями.
Корнеев: «Зениту» надо продавать Малкома в «Аль-Хиляль» за € 50 млн.
- 14 июля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00