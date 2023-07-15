«Зенит» — ЦСКА: смотри бесплатно прямую трансляцию матча за Суперкубок России
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Сегодня, 15 июля, пройдёт матч за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Старт нового сезона в российском футболе — и сразу же матч за трофей! Действующий чемпион и обладатель Кубка страны разыграют Суперкубок России! Сергей Семак против Владимира Федотова. Кто окажется сильнее?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
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