«Зенит» — ЦСКА: смотри бесплатно прямую трансляцию матча за Суперкубок России

Сегодня, 15 июля, пройдёт матч за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Старт нового сезона в российском футболе — и сразу же матч за трофей! Действующий чемпион и обладатель Кубка страны разыграют Суперкубок России! Сергей Семак против Владимира Федотова. Кто окажется сильнее?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.