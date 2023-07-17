Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Швеции «Варберг» – АИК.

Ставка: победа АИКа за 2.02.

В прошлом туре «Варберг» одержал свою первую в сезоне победу над «Гётеборгом». Результат неплохой, особенно после восьми поражений в девяти предыдущих матчах. Из плохого можно выделить слабость соперника, от которого осталось только громкое имя. Его «Варберг» смог превзойти по игре, но с командами посильнее хозяева смотрятся слабо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

АИК в начале месяца сменил тренера, что было логичным исходом провального отрезка в начале сезона. Андреаса Брэннстрома не спасла даже победа над «Броммапойкарной» в его последнем матче. Хеннинг Берг стартовал неудачно, с поражения от «Хеккена». Но такому АИКу не зазорно проиграть действующему чемпиону. Да и в кои-то веки «столичные» показали действительно толковый футбол.

Смена тренера может стать поворотным моментом для гостей. Опытный Берг постарается вывести их из кризиса, и у него всё может получиться. Если АИК продолжит играть так же, как и в прошлом туре, то он должен начинать стабильно набирать очки уже с этого матча. А потому стоит присмотреться к победе АИКа за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 6.70.

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