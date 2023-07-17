Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Швеции «Варберг» – АИК.
Ставка: победа АИКа за 2.02.
В прошлом туре «Варберг» одержал свою первую в сезоне победу над «Гётеборгом». Результат неплохой, особенно после восьми поражений в девяти предыдущих матчах. Из плохого можно выделить слабость соперника, от которого осталось только громкое имя. Его «Варберг» смог превзойти по игре, но с командами посильнее хозяева смотрятся слабо.
АИК в начале месяца сменил тренера, что было логичным исходом провального отрезка в начале сезона. Андреаса Брэннстрома не спасла даже победа над «Броммапойкарной» в его последнем матче. Хеннинг Берг стартовал неудачно, с поражения от «Хеккена». Но такому АИКу не зазорно проиграть действующему чемпиону. Да и в кои-то веки «столичные» показали действительно толковый футбол.
Смена тренера может стать поворотным моментом для гостей. Опытный Берг постарается вывести их из кризиса, и у него всё может получиться. Если АИК продолжит играть так же, как и в прошлом туре, то он должен начинать стабильно набирать очки уже с этого матча. А потому стоит присмотреться к победе АИКа за 2.02.
Экспресс с коэффициентом 6.70.
«Спартак» готов отпустить Павла Маслова в аренду.
Кокорин помог «Фиорентине» разгромить молодёжку на предсезонных сборах.
- 17 июля 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00