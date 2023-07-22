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«Пари НН» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

«Пари НН» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.92.

«В 1-м туре РПЛ «Пари НН» и «Зенит» сыграют друг с другом. Не думаю, что у хозяев поля тут есть какие-либо шансы. Всё указывает на то, что питерцы снова с первых туров будут набирать по три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На прошлых выходных «Зенит» завоевал очередной трофей в России. Клуб обыграл ЦСКА в Суперкубке. Хотя эту викторию подопечных Семака нельзя назвать лёгкой – соперники доиграли до серии пенальти. До этого сине-бело-голубые провели небольшой товарищеский международный турнир, где не смогли обыграть «Фенербахче» (0:0) и «Црвену Звезду» (1:2). Зато «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1).

А вот «Пари НН» провёл четыре товарищеских игры летом. В них команда дважды обыграла со счётом 2:0 «Текстильщик» и «Сатурн», а также уступила «Динамо» (0:1 и 3:4). В прошлом сезоне нижегородцы были близки к вылету в Первую лигу, но в стыковых матчах они смогли обыграть «Родину» с общим счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, уровень игроков «Зенита» намного выше, чем у «Пари НН». Питерцы активны на трансферном рынке, ходит много слухов про уход Малкома. Но даже без нескольких игроков основы сине-бело-голубые способны победить в 1-м туре нижегородцев», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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