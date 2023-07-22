«Пари НН» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру стартового тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.92.

«Зенит» стартует в новом розыгрыше РПЛ в Нижнем Новгороде – встретится с «Пари НН». Не думаю, что хозяевам поля тут стоит на что-то рассчитывать. Питерцы на голову сильнее соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Неделю назад сине-бело-голубые победили ЦСКА в Суперкубке. Не увидели мы какой-то доминирующей игры от «Зенита». Что говорить, если команды со счётом 0:0 доиграли до серии пенальти. До этого в товарищеских матчах с зарубежными командами подопечные Семака тоже выглядели не так уверенно. Так что к действующему чемпиону России есть вопросы.

А «Пари НН» ещё пару месяцев назад был близок к тому, чтобы и вовсе вылететь из РПЛ. Команда в стыковых матчах смогла обыграть «Родину». Летом клуб провёл несколько товарищеских игр, однако побеждал в них достаточно слабых соперников – 2:0 с «Текстильщиком» и «Сатурном». А вот «Динамо» в двух встречах нижегородцы уступили.

Я, конечно, тут уверен в успехе «Зенита». Да, ходят слухи про возможный уход бразильских игроков, Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Но на фоне этих новостей сине-бело-голубые не забывают закупаться новыми футболистами. Так что, скорее всего, нас снова ждёт доминирующий сезон в исполнении команды Семака.

Это будет сенсация, если «Зенит» стартует в новом сезоне с поражения, да ещё и от «Пари НН». Ставлю тут на уверенную победу команды из Санкт-Петербурга», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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