Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Будё-Глимт» – «Богемианс 1905».

Ставка: победа «Будё-Глимт» с форой (-1.5) за 2.20.

«Будё-Глимт» в прошлом сезоне занял только второе место в чемпионате Норвегии, но в 2023 году намерен это исправить. Команда после 16 игр лидирует с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя и находится в хорошей форме – пять побед в шести матчах. В каждой из этих встреч «Будё-Глимт» забивал как минимум дважды. Российский вратарь Никита Хайкин был в этих матчах небезупречен, но забитых мячей его команды хватало для побед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Будё-Глимт» стартует в еврокубках четвёртый год подряд. В сезоне-2021/2022 норвежцы дошли до четвертьфинала Лиги конференций, а годом позже – до 1/16 финала этого же турнира. На своём поле за последние 17 матчей «Будё-Глимт» проиграл только две встречи – лондонскому «Арсеналу» и нидерландскому «ПСВ». Ещё была одна ничья и 14 побед.

«Богемианс» попал в еврокубки только с четвёртого места в чемпионате Чехии. Для команды из Праги это будет первое участие в международном турнире за 36 лет. Отсутствие еврокубкового опыта, а также тот факт, что сезон в Чехии только начался, делает задачу для «Богемианса» почти невыполнимой. «Будё-Глимт» сделает задел перед поездкой в Прагу. Разумно будет поставить на то, что победа «Будё-Глимт» будет одержана с разницей минимум в два мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере форварда «Зенита» Малкома.

Федотов высказался о переходе Фернандеса в «Зенит».

«Бетис» объявил о подписании контракта с Иско.