Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Лозанне Элина Аванесян — Элизабетта Коччаретто.

Ставка: ТБ 20.5 за 1.80.

Элина Аванесян подошла к старту турнира в Лозанне с 27 победами в 44 матчах, заработав 545 очков, — девятый результат среди российских теннисистов в текущем сезоне. Львиную долю очков принёс «Ролан Гаррос». На грунтовом мэйджоре Элина дошла до четвёртого круга, в котором уступила Каролине Муховой со счётом 4:6; 3:6. Ещё по 100 очков принесли победа на турнире категории ITF W100 Wiesbaden и проход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Берлине.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Лозанне она стартовала с лёгкой победы над Евгенией Родиной со счётом 6:2; 2:0 Rt. Во втором круге Аванесян добыла волевую победу над Хлоэ Паке — 2:6; 7:5; 6:1, сломив сопротивление француженки за 2 часа и 15 минут.

Элизабетта Коччаретто демонстрирует сравнительно лучшие результаты по ходу сезона. Итальянская спортсменка победила в 19 из 33 матчей и заработала 663 очка, во многом благодаря победе на Hobart International. Также она проходила в четвертьфиналы турниров WTA-250 в Монтеррее и Гвадалахаре.

Коччаретто — вторая сеяная на турнире в Лозанне. Недооценивать её не стоит, хотя качеством игры в первом и втором круге она не впечатлила. Рекомендуем ставку на тотал больше 20.5 гейма за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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