Южная Корея — Германия: прогноз Артура Петросьяна на матч женского ЧМ-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч женского ЧМ-2023 Южная Корея — Германия.
Ставка: победа Германии и ТБ 1.5 за 1.51.
«Южная Корея — Германия. В первой встрече немки выглядели очень мощно, катком пройдя по марокканкам, а во втором матче явно сыграли на 50 процентов от своих возможностей, так как понимали, что не стоит напрягаться с откровенно слабыми соперницами, когда всё самое важное будет на стадии плей-офф. Германия явно не ожидала от колумбиек такой игры: эффективной, интересной. В предстоящей игре Германия должна показать свою истинную силу. Корея — одно из главных разочарований турнира. Команда смотрится неубедительно. Против этих немок им ничего не светит», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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