Прогноз на игру квалификации Лиги конференций «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Шэмрок Роверс» – «Ференцварош».

Ставка: победа «Ференцвароша» за 2.15.

Вылет из Лиги чемпионов после домашнего поражения со счётом 0:3 от фарерской команды «Клаксвик» стоил должности Станиславу Черчесову. В том случае, если российский тренер продолжает смотреть матчи своей бывшей команды, он может испытать ощущение, что он это уже где-то видел. Год назад «Ференцварош» точно так же играл с «Шэмрок Роверс» и победил дома со счётом 4:0. Однако поездка в Дублин обернулась тогда поражением с минимальным счётом, которое хоть и не повлияло на турнирный путь чемпиона Венгрии, но настроение немного испортило.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На этот раз шансы на подобный исход минимальны. В отличие от ситуации годичной давности, «Шэмрок Роверс» находится в очень плохой форме. Поражение от «Ференцвароша» стало для команды Стивена Брэдли четвёртым подряд и пятым в шести последних матчах. На этом временном отрезке, который длится с конца июня, «Шэмрок Роверс» забил всего один мяч. Можно поставить на победу команды Чабы Мате без дополнительных условий.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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