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«Нафтан» — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

«Нафтан» — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси
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Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Нафтан» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Нафтана» с форой (+2) за 1.65.

«Нафтан» вылетел из Кубка Беларуси на стадии 1/16 финала от скромной команды низшего дивизиона и выписал себе две недели отдыха и тренировок на переосмысление первой половины сезона. Всего две победы и две ничьи – так себе результат. И если бы не наказанные минусом очков за договорные матчи «Белшина», «Шахтёр» и «Энергетик», то был бы клуб из Новополоцка первым кандидатом на вылет. Но пока шансы спастись есть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шахтёр» как раз спастись хочет и может. Да, почти все игроки основного состава этим летом разошлись, финансовая ситуация неизвестна, трансферный бан тоже в действии, но вот два оптимистичных фактора для «горняков». Первый – ряд опытных футболистов всё же остаётся в Солигорске. По меркам чемпионата Беларуси они могут давать результат. Второй – у «Шахтёра» поколение молодых талантливых исполнителей, которые могут воспользоваться своим шансом.

Беларусь - Высшая лига. 16-й тур
04 августа 2023, пятница. 16:00 МСК
Нафтан
Новополоцк
Не начался
Шахтёр С
Солигорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом букмекеры сделали гостей слишком уж явными фаворитами противостояния. Хозяева попробуют зацепиться за ничью. Будут биться. Не думаю, что проиграют крупно», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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