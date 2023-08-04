«Нафтан» — «Шахтёр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Нафтан» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Нафтана» с форой (+2) за 1.65.

«Нафтан» вылетел из Кубка Беларуси на стадии 1/16 финала от скромной команды низшего дивизиона и выписал себе две недели отдыха и тренировок на переосмысление первой половины сезона. Всего две победы и две ничьи – так себе результат. И если бы не наказанные минусом очков за договорные матчи «Белшина», «Шахтёр» и «Энергетик», то был бы клуб из Новополоцка первым кандидатом на вылет. Но пока шансы спастись есть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шахтёр» как раз спастись хочет и может. Да, почти все игроки основного состава этим летом разошлись, финансовая ситуация неизвестна, трансферный бан тоже в действии, но вот два оптимистичных фактора для «горняков». Первый – ряд опытных футболистов всё же остаётся в Солигорске. По меркам чемпионата Беларуси они могут давать результат. Второй – у «Шахтёра» поколение молодых талантливых исполнителей, которые могут воспользоваться своим шансом.

При этом букмекеры сделали гостей слишком уж явными фаворитами противостояния. Хозяева попробуют зацепиться за ничью. Будут биться. Не думаю, что проиграют крупно», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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